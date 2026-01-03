Haberler

Erzin'de motosiklet çalan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Erzin'de motosiklet çalan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Erzin ilçesinde 3 işyerine girerek hırsızlık yapan ve 1 motosiklet çalan K.Y. adlı şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın ikametinde yapılan aramada 259 adet sentetik uyuşturucu hap bulundu. Tutuklandı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde 3 işyerine girerek hırsızlık yapan ve 1 adet motosiklet çalan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, sevk edildiği adli makamca tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; Erzin ilçesinde meydana gelen 3 işyeri ve 1 motosiklet hırsızlığı ile ilgili yapılan çalışmada olayın şüphelisinin K.Y. adlı şahıs olduğu tespit ederek gözaltına aldı. Ayrıca şahsın ikametinde yapılan aramada;259 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 67 tutuklama

İstanbul'da terör örgütüne dev operasyon! Çok sayıda tutuklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müge Anlı ile tartışan Rahmi Özkan programa çıkmadı! İşte nedeni

Müge Anlı ile tartışan Rahmi Özkan programa çıkmadı! İşte nedeni
Azerbaycan Manatı TL karşısında 1 yıl içinde bakın nereden nereye geldi

Rakam inanılmaz! 1 Azerbaycan Manatı bakın kaç TL oldu
İşte kamu lojmanlarının herkesi kıskandıracak kira ücretleri

İşte kamu lojmanlarının herkesi kıskandıracak kira ücretleri
Galatasaray'dan Salah operasyonu

Galatasaray bombayı patlatıyor
Müge Anlı ile tartışan Rahmi Özkan programa çıkmadı! İşte nedeni

Müge Anlı ile tartışan Rahmi Özkan programa çıkmadı! İşte nedeni
Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! işte yeni memur maaşları
Cristiano Ronaldo üzgün! Al Ahli'ye galibiyeti Merih Demiral getirdi

5 gollü muhteşem maç! Merih, Ronaldo'ya bir ilki yaşattı