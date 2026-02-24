Haberler

Mağazada alışveriş yaparcasına rahat davranan 118 suç kaydı bulunan şahıs, kabinde alarmları sökerken yakalandı

Güncelleme:
Hatay'da bir alışveriş merkezinde giyim mağazasındaki ürünlerin alarmlarını tornavida ile sökerek hırsızlık yapan şahıs, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. 118 suç kaydı bulunan H.A., tutuklandı.

Hatay'da alışveriş merkezindeki bir mağazanın kabininde ürünlerin alarmlarını tornavida ile sökerken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanan şahsın çoğunluğu hırsızlık olan 118 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şahsın alışveriş yaparcasına mağaza içerisinde ürünleri alarak kabine ilerlediği anlarsa kameraya yansıdı.

Olay, İskenderun ilçesinde bulunan Primemall Alışveriş Merkezi'nde bir giyim mağazasında yaşandı. Mağazanın deneme kabini içerisinde ürünlerin alarm sistemlerini tornavida ile sökerek hırsızlık yapan şahıs, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince suçüstü yakalanarak gözaltına alınan şahsın H.A. olduğu ve çoğunluğu hırsızlık olan 118 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Suç makinası şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Şüphelinin yapılan üst aramasında; alarmları sökmek amacıyla kullanılan 1 adet tornavida, parçalanmış alarm aparatları ile suça konu olan 1 adet mont ve 2 adet pantolon ele geçirildi. Şahsın mağaza içerisinde ürünlerin alarmlarını sökmek için kabine yöneldiği anlarsa kameraya yansıdı. Görüntülerde; şahsın rahat tavırları dikkat çekti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
