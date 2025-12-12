Samandağ'da hırsızlık şüphelisi kadın tutuklandı
Samandağ ilçesinde hırsızlık suçundan aranan Ö.E. isimli kadın, emniyet güçleri tarafından yakalanarak adli makama sevk edildi ve tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlemek suretiyle hırsızlık suçundan adli makamlarca aranan Ö.E. adlı kadın şüpheli Samandağ'da yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa