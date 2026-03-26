Kaldırımda yürüyen kadının boynundaki kolyeyi çalarak kaçtı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yolda yürüyen bir kadının boynundaki altın kolyeyi çalan hırsız, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı ve mahkemece tutuklandı.

Hatay'da yolda yürüyen kadının boynundaki kolyeyi çalan şahsın o anları araç kamerasına yansıdı. Hırsız, polis ekiplerinin kısa süren çalışmayla yakalandı ve mahkemece tutuklandı.

Olay, 24 Mart günü İskenderun ilçesi Barbaros Mahallesi'nde yaşandı. Yolda yürüyen Z.K.'nin boynundaki altın kolye, T.Y. tarafından koparılarak çalındı. Hırsızın kolyeyi kadının boynundan kopararak çaldığı ve kaçtığı anlar, aracıyla seyir halindeki vatandaşın araç içi kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, görüntülere ulaşarak şüpheli şahsın kimlik bilgilerini tespit etti. Polis, 25 Mart tarihinde olayın şüphelisi T.Y.'yi suça konu kolye ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Hırsız, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
