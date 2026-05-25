Yavru kediler duvarın kırılmasıyla kurtarıldılar
Hatay'ın Antakya ilçesinde havalandırma boşluğuna düşerek mahsur kalan iki yavru kedi, itfaiye ekiplerinin duvarı kırmasıyla sağlıklı bir şekilde kurtarıldı ve ev sahibine teslim edildi.
Antakya ilçesi Altınçay Mahallesi'nde havalandırma boşluğuna düşerek mahsur kalan yavru kedilerin sesini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, ev sahibinin onayıyla duvarı kırmak için çalışma başlattı. Yavru 2 kedi, duvarın kırılmasıyla sağlıklı olarak kurtarıldı. Hayata tutundurulan kediler, ev sahibine teslim edildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı