Hatay'da Hapis Cezasıyla Aranan İki Şahıs Yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde işledikleri çeşitli suçlar nedeniyle hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Dörtyol ilçesinde aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yürütülen çalışma neticesinde cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan Y.K., uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak suçundan 2 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasıyla aranan M.K.adlı şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY