Hatay'da Hapis Cezasıyla Aranan İki Şahıs Yakalandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde işledikleri suçlar nedeniyle hapis cezası ile aranan Y.K. ve M.K. yakalandı. Şahıslar, adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde işledikleri çeşitli suçlar nedeniyle hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Dörtyol ilçesinde aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yürütülen çalışma neticesinde cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan Y.K., uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak suçundan 2 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasıyla aranan M.K.adlı şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa