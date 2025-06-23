Hatay'da Hapis Cezası ile Aranan 3 Kişi Tutuklandı

Hatay'da Hapis Cezası ile Aranan 3 Kişi Tutuklandı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çeşitli suçlardan hapis cezası ile aranan 3 kişi, emniyet ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde işledikleri çeşitli suçlar nedeniyle hapis cezası ile aranan 3 kişi tutuklandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Dörtyol ilçesinde aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yürütülen çalışma neticesinde kaçak orman ağacı kesme, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak suçlarından 2 yıl hapis cezası ile aranan M.G., bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan S.E., tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan M.K. adlı şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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