Hatay'da hapis cezası ile aranan 5 kişi yakalandı
Hatay'ın Erzin ve İskenderun ilçelerinde aranan 5 kişi, yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslardan biri serbest kalırken diğerleri tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; kasten yaralama suçundan 1 yıl 6 ay kesinleşmiş cezasıyla aranan H.G., binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay hapis kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.H.K. Erzin'de, dolandırıcılık suçundan aranan M.T., hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan K.Y., ailenin korunması tedbir dosyasından aranan S.G. İskenderun'da yakalanarak gözaltına alındı.
Adli makamlara sevk edilen şahıslardan M.T. serbest kalırken, diğer şahıslar tutuklanarak ceza evine teslim edildi.