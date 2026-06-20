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Antakya'da trafik kazası: 2 yaralı

Antakya'da trafik kazası: 2 yaralı
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Hatay'ın Antakya-Altınözü yolunda hafriyat kamyonuyla kafa kafaya çarpışan otomobil hurdaya döndü, 2 kişi hafif yaralandı.

Hatay'da hafriyat kamyonuyla kafa kafaya çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza; Antakya- Altınözü yolu Narlıca Mahallesi mevkiinde yaşandı. Seyir halimde olan Ş. T. idaresindeki 31SN469 plakalı otomobil, A.Ç. idaresindeki 01AUL947 plakalı harfiyat kamyonuyla kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil hurdaya döndü. Araç içerisinde sıkışan araç sürücüsü Ş.T. ve yolcu M. C.T. hafif yaralı olarak kurtarıldı. Yaralı 2 şahıs Gülderen Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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