Defne'de kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
Hatay'ın Defne ilçesinde hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı. Araçta sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Hatay'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza; Defne ilçesi Bostancık Mahallesi mevkiinde yaşandı. Seyir halimndeki hafriyat kamyonuyla, aynı istikamette ilerleyen otomobil çarpıştı. Kazada araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı