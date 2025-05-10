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Hatay'da Hafriyat Kamyonu, Otomobili Sürükledi

Hatay'da Hafriyat Kamyonu, Otomobili Sürükledi
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Hatay'ın Antakya ilçesinde hafriyat kamyonu, kör noktasına gelen bir otomobili sürükleyerek büyük bir kaza yaşanmasına neden oldu. Kazanın ardından kamyon sürücüsünün durmadan gitmesi dikkat çekti.

Hatay'da hafriyat kamyonunun kör noktasına gelen otomobilin oyuncak araba gibi sürüklendiği anlar kameraya yansıdı. Kamyon sürücüsünün kazanın ardından durmadan gitmesiyse dikkat çekti.

Kaza, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde yaşandı. Aynı istikamette ilerleyen hafriyat kamyonu, kör noktasına gelen otomobili önüne alarak oyuncak araba gibi sürüklemeye başladı. Otomobil sürücüsünün hafif yaralandığı kazanın arından kamyon sürücüsü durmayarak yoluna devam etti. Kaza anıysa çevrede bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otomobilin bir anda kamyonun önünde kalarak sürüklendiği görüldü.

"Hafriyat kamyonu yoldan ilerlerken önündeki aracı fark edemeyip metrelerce sürükledi"

Bölgede çok sık kaza yaşandığını dile getiren Ali Bolat, "Hafriyat kamyonu yoldan ilerlerken önündeki aracı fark edemeyip metrelerce sürükledi. Maddi hasarlı kaza gibi görünse de otomobil sürücüsü yaralandı. Burada üst geçit çalışmalarından dolayı sürücülerimizin biraz daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Çünkü burada kazalar çok oluyor" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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