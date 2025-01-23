Hatay'da Hafriyat Kamyonu ile Beton Mikseri Çarpıştı: 2 Yaralı

Hatay'da hafriyat kamyonu ile beton mikserinin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı.

Kaza, Yayladağı ilçesi Şakşak Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halde olan hafriyat kamyonu ile beton mikseri çarpıştı. Kazada 2 sürücü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçlarda bulunan 2 sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaralı sürücülere ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. - HATAY