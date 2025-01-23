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Hatay'da Hafriyat Kamyonu ile Beton Mikseri Çarpıştı: 2 Yaralı

Hatay'da Hafriyat Kamyonu ile Beton Mikseri Çarpıştı: 2 Yaralı
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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde meydana gelen kazada, hafriyat kamyonu ile beton mikserinin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı. Olay yerine gelen ekipler, yaralıları kurtarıp hastaneye sevk etti.

Hatay'da hafriyat kamyonu ile beton mikserinin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı.

Kaza, Yayladağı ilçesi Şakşak Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halde olan hafriyat kamyonu ile beton mikseri çarpıştı. Kazada 2 sürücü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçlarda bulunan 2 sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaralı sürücülere ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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