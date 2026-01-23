Haberler

Arsuz'da hafriyat kamyonu devrildi

Güncelleme:
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, kontrolünü kaybeden hafriyat kamyonu devrildi. Sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye sevk edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hatay'da sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle devrilen hafriyat kamyonun sürücüsü yaralandı.

Kaza ; Arsuz ilçesi Nardüzü Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
