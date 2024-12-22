Hatay'da Hafif Ticari Araç Devrildi, Sürücü Yaralandı
Hatay Dörtyol ilçesinde bir hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kaza, Amanos Dağları eteğindeki Yoncadüz yaylasında meydana geldi. Yaralı sürücünün sağlık durumu iyi.
Hatay'da ağaçlık alana devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Kaza, Dörtyol ilçesi Amanos Dağları eteğinde bulunan Yoncadüz yaylası mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 31 ALS 067 plakalı FİAT marka hafif ticari araç, ağaçlık alana devrildi. Kazada yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada hasar gören araç vinçle kaldırılırken yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa