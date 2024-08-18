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Hatay'da Gölette Boğulan Genç Hayatını Kaybetti

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Hatay'ın Altınözü ilçesinde serinlemek için gölete giren 25 yaşındaki genç, boğularak hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gençin cansız bedeni gölette bulundu.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde serinlenmek için gölete giren 25 yaşındaki genç, boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Altınözü ilçesinde İbrahim Tabanca (25), serinlemek için Zikir Göleti'ne girdi. Gölete yüksek bir yerden atlayan genç suyun yüzeyine çıkamayınca arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gölette arama yapan jandarma ekipleri ve vatandaşlar, gencin cansız bedenine ulaştı. Tabanca'nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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