Hatay'da Göçükte Hayatını Kaybeden İşçilerin Kimlikleri Belirlendi

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Hatay'daki altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçilerin kimlikleri açıklandı. İşçiler Mehmet Ali Aksoy ve Hüseyin Yunus'un cenazeleri memleketlerine uğurlanacak.

Hatay'daki göçükte hayatını kaybeden işçilerin kimlikleri belli oldu

HATAY - Hatay'da alt yapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 2 işçinin kimlikleri belli oldu.

Dikmece Mahallesi'nde saat 10.30'da atık su alt yapı çalışmaları sırasında göçük meydana gelmiş, toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybetmişti. Göçük altında can veren işçilerin Yayladağı ilçesinden Mehmet Ali Aksoy ve Hassa ilçesinden Hüseyin Yunus olduğu tespit edildi. İşçilerin cenazelerinin memleketlerinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ - 3.Sayfa
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