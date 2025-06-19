Hatay'da Göçük: İki Kişi Hayatını Kaybetti
Hatay'ın Dikmece Mahallesi'nde atık su alt yapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte iki kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hatay'da atık su alt yapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre, Dikmece Mahallesi'nde bu sabah saat 10.30'da atık su alt yapı çalışmaları sırasında göçük oluştu. 2 kişinin göçük altında kaldığı ihbarı üzerine AFAD ve sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi. Göçük altından çıkarılan 2 kişi kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa