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Hatay'da göçmen kaçakçılığı suçundan aranan 3 kişi yakalandı

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Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından göçmen kaçakçılığı suçundan aranan H.E., S.Y. ve H.İ. adlı 3 kişi yakalandı. H.E. ve S.Y. tutuklanırken, H.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay'da göçmen kaçakçılığı suçundan aranan 3 kişi yakalanırken, 2'si tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen H.E., S.Y. ve H.İ. adlı 3 şüpheli yakalandı.

Emniyete götürülen ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.E. ve S.Y. tutuklanırken, H.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Hatay Göçmen Kaçakçılığı Tutuklama Yakalama Suç 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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