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Hatay'da göçmen kaçakçılığı suçundan aranan 3 kişi yakalandı

14 Aralık 2023 17:09 Güncelleme: 17:10 Abone Ol

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından göçmen kaçakçılığı suçundan aranan H.E., S.Y. ve H.İ. adlı 3 kişi yakalandı. H.E. ve S.Y. tutuklanırken, H.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.