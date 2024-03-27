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Hatay'da göçmen kaçakçılığı yapan Alevler Çetesi çökertildi

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Hatay'da eş zamanlı olarak düzenlenen "Mahzen-21" operasyonunda elebaşılığını Süleyman Alev'in yaptığı "Alevler" olarak bilinen göçmen kaçakçılığı organize suç örgütü çökertildi. Elebaşının da içerisinde olduğu 13 şüphelinin yakalandığı operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

"GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRLERİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyonla ilgili bilgi vererek "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; organize suç örgütlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve çetelere milletimizin duası ve desteğiyle göz açtırmayacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasında "Hatay Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Hatay İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; göçmen kaçakçılığı suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu; 2 adet araca, ruhsatsız tabancalara ve fişeğe el konuldu. Hatay Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Göç İdaresi Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin." denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Hatay 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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