Hatay'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 85 Bin TL ile Yakalandılar

Hatay'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 85 Bin TL ile Yakalandılar
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Hatay'da 8 göçmeni kaçırmaya çalışan 2 şüpheli, suçtan elde ettikleri 85 bin TL ile yakalandı. Olay sonrası tutuklanan şahıslar, adli makamlara sevk edildi. Mağdur göçmenler ise göç idaresine teslim edildi.

Hatay'da 8 göçmeni kaçırmak için 85 bin TL alan şahıs, suçtan elde ettiği parayla birlikte yakayı ele verdi. Olayın şüphelisi 2 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele kapsamında 17 Haziran tarihinde Antakya Narlıca Mahallesinde 2 araç durduruldu. Araçlarda yapılan aramada; üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 8 göçmen şahıs tespit edildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 85 bin TL para ele geçirildi. Olayın şüphelisi S.A. ile C.I. yakalanarak, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderiler. Mağdur göçmen şahıslar işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiler. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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