Hatay'da araçta 6 kaçak göçmen yakalandı

Hatay'da gerçekleştirilen operasyonda, 6 göçmen yakalanırken, 1 göçmen kaçakçısı mahkemece tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına karşı mücadele ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde göçmen kaçakçılığının önüne geçmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapamda ekiplerce 25 Aralık'ta Antakya-Belen yolunda takibe alınan araç durduruldu. Araç içerisinde Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 6 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgili yakalanan 1 organizatör çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
