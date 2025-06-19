Hatay'da Göçmen Kaçakçılığı: 3 Şahıs Tutuklandı

Hatay'da Göçmen Kaçakçılığı: 3 Şahıs Tutuklandı
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Hatay'da yapılan göçmen kaçakçılığı operasyonunda, tıka basa dolu minibüste 21 göçmen tespit edildi. 3 şüpheli adli mercilerce tutuklandı.

Hatay'da göçmen kaçakçılığı yapan 3 şahıs adli mercilerce tutuklandı. Göçmenlerin taşındığı minibüsün tıka basa insan doldurulması dikkat çekti.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 16 Haziran tarihinde Antakya-Altınözü yolu üzerinde 2 araç durduruldu. Araçlarda yapılan aramada; üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 21 göçmen şahıs tespit edildi. Olayın şüphelisi O.A., D.Y. ile H.S. yakalanarak, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Göçmen şahıslar işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiler. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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