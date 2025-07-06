Hatay'da Gece Saatlerinde Trafik Kazası: 2 Yaralı

Hatay'da Gece Saatlerinde Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Arsuz ilçesine bağlı Pirinçlik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 16 LL 532 plakalı otomobil ile 31 SD 572 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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