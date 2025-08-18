Hatay'da Freni Boşalan Arazöz Park Halindeki Araçlara Çarptı

Hatay'da Freni Boşalan Arazöz Park Halindeki Araçlara Çarptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan arazöz, park halindeki araçlara ve bir iş yerine çarparak durabildi. Sürücü, çarpışmadan önce kendini dışarı atarak yaralandı. Olay anı kameraya yansıdı.

Hatay'da freni boşalan arazöz, park halindeki araçlara ve bir iş yerine çarptı. O anlar kameraya yansıdı ve sürücü kendini araçtan atarak yaralı şekilde kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde meydana geldi. M.A. idaresindeki 27 ANU 170 plakalı arazöz, seyir halindeyken fren arızası yaşadı. Kontrolden çıkan araç, sürücünün tüm çabalarına rağmen duramayınca park halindeki 31 ASP 488 plakalı Fiat marka otomobile, 31 AOK 371 plakalı hafif ticari araca ve ardından bir iş yerine çarparak durabildi. Kazada sürücü M.A. çarpışmadan önce kendini araçtan dışarı atarak yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Filmleri aratmayan görüntülerin yaşandığı olay anbean kameraya yansıdı.

Kaza anına tanıklık eden Hüseyin Dağ, "Yokuştan aşağı inerken freni patlamış. Abi o can havliyle kendini arabadan aşağı attı. Sonrasında durdurmak için tekrar freni, el frenini çekmek için araca binmeye çalıştı ama binemedi. Araç ayağının üzerinden geçti. Ondan sonra iki araca çarptı, bir dükkana girerek durabildi" dedi.

Kaza sonrası araçlarda ve iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Memurlar bugün iş bırakıyor! İlk iptal haberi İZBAN'dan geldi

Memurlar bugün iş bırakıyor! İlk iptal haberi geldi
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'yi 50 bin askerle vuracaklar

Türkiye'nin yanı başında gerilim tavan! 50 bin asker sevk edildi
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 20 yaralı

İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kartal'da dizi oyuncusu İbrahim Yıldız, devrilen ağacın altında kaldı! Durumu ağır

Dizi oyuncusu devrilen ağacın altında kaldı! Ölüm kalım savaşı veriyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çanakkale yanıyor! Tarihi Alan kapatıldı, tahliye edilen köy sayısı 7'ye yükseldi

Şehir saatlerdir yanıyor! Tahliye edilen köy sayısı 7'ye yükseldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.