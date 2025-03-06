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Hatay'da Fırtına Sonrası Yangın: Elektrik Kıvılcımı Alevleri Tutuşturdu

Hatay'da Fırtına Sonrası Yangın: Elektrik Kıvılcımı Alevleri Tutuşturdu
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtınada elektrik tellerinden çıkan kıvılcım, otluk alanı tutuşturdu. Yangın, depo olarak kullanılan bir eve sıçrayarak önemli hasara neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı bildirildi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yaşanan fırtınada elektrik telinden çıkan kıvılcımın otluk alanı tutuşturmasıyla yangın çıktı. Alevlerin sıçradığı depo olarak kullanılan ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Hatay'da etkili olan kuvvetli fırtınada iddiaya göre, Arsuz ilçesine bağlı Çetellik Mahallesi'nde elektrik tellerinden çıkan kıvılcımın otluk alanı tutuşturmasıyla yangın çıktı. Yangın bir eve sıçrarken, yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, depo olarak kullanılan evin bazı bölümlerinde hasar meydana geldi. Evin alevlere telsim olduğu anlar ise cep telefonu ile kayıt altına alındı.

"Elektrik tellerinden çıkan kıvılcımdan otluk alan alev aldı ve meskene sıçradı"

20 yaşındaki Mehmet Ali Savaş, "Arsuz'da çok fazla rüzgar vardı ve fırtına etkisini hissettirdi. Hatta İskenderun taraflarında ağaçlar falan devrilmişti. Hemen az ileride elektrik telleri birbirine çarpmış, işte bayağı bir kıvılcım çıkmış. Bütün her tarafı aleve verdi, burası bir anda duman altı oldu. Yangını görenler hemen itfaiyeyi aradı, geldiler ve yangını söndürdüler. Elektrik tellerinden çıkan kıvılcımdan otluk alan alev aldı ve meskene sıçradı. Orası da kullanılmaz hale geldi" şeklinde konuştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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