Fırtınanın etkisiyle yıkılan duvar 3 otomobile ve 1 motosiklet zarar verdi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, bir apartmanın dam duvarının yıkılmasına neden oldu. Duvarın altında kalan üç otomobil ve bir motosiklet olayda hasar gördü.

Edinilen bilgilere göre olay, İskenderun ilçesi bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte gece saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli fırtına, üç katlı bir apartmanın dam duvarının çökmesine neden oldu. Fırtınanın etkisiyle aniden çöken duvarın altında kalan 3 otomobilde ve 1 motosiklette hasar oluşurken, yaralanma yaşanmadı.

Olay anına tanık olan 16 yaşındaki Ferhat Atar, "Çok şiddetli bir fırtına vardı. Dükkanın önünde abimle oturuyorduk. Bir anda büyük bir toz bulutu yükseldi, araçlar pert oldu. Burada bir çocuğun motosikleti vardı, o da zarar gördü. Yaklaşık 10 dakika önce de uçan bir tahta, dükkan çalışanının aracının tamponunu ezmişti. Olay sırasında içeride oturan bir ablamız da çok korktu, biz hemen uzaklaştırdık. 112'yi aradık, polis ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. Daha sonra bina sahipleri geldi ve araçlar çekildi. Gerçekten deprem gibiydi, çok büyük bir gürültü oldu" dedi. - HATAY