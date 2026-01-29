Haberler

Otomobil ile minibüsün çarpıştığı kaza kamerada

Otomobil ile minibüsün çarpıştığı kaza kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da FİAT marka minibüs ile BMW marka otomobilin çarpıştığı kaza, araç kamerasına yansıdı. Kazada minibüs sürücüsü yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

Hatay'da FİAT marka minibüs ile BMW marka otomobilin çarpıştığı kaza araç kamerasına yansıdı. Kazada minibüs sürücüsü yaralandı.

Kaza; Gaziantep - Hatay yolu Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi'nde yaşandı. Kavşakta dönüş yapmak isteyen M.T. idaresindeki 01 BDT 951 plakalı FİAT marka minibüs, Hüseyin Doğan idaresindeki 46 AJL 312 plakalı BMW marka otomobille çarpıştı. Kazada minibüsün sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza anıysa anbean araç kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Kara kış geri geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı

20 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul'da kar için tarih verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ev sahibinin kiracıdan istediklerine bakın! Bulaşıktan teftişe kadar sayfalarca şart koştu

Ev sahibinin kiracıdan istediklerine bakın! Bin dereden su getirdi
Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu: Dört sene okudum, Altın Koza'm var

Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu
Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Suikast korkusu sardı: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir
Konkordato sürecindeki Türk burger deviyle ilgili yeni gelişme

İflas bayrağını çeken Türk burger deviyle ilgili yeni gelişme
Ev sahibinin kiracıdan istediklerine bakın! Bulaşıktan teftişe kadar sayfalarca şart koştu

Ev sahibinin kiracıdan istediklerine bakın! Bin dereden su getirdi
PKK elebaşından Türkiye'ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız

Türkiye'ye yönelik skandal tehdit: Bunu yaptığınıza pişman olacaksınız
Yavaş, 'Suyu kesilen var mı?' diye sordu, aldığı cevap sonrası ne diyeceğini bilemedi

Sorduğu soru Yavaş'ı zor durumda bıraktı! Ne diyeceğini bilemedi