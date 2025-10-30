Haberler

Hatay'da Fiat Tofaş Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'da seyir halindeyken motor kısmı alev alan Fiat Tofaş, beton mikserinin sürücüsünün hızlı müdahalesi ile yangın söndürüldü. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Hatay'da seyir halindeyken yanmaya başlayan Fiat Tofaş'tan yükselen alevler, mikser sürücüsünün hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, Antakya-Reyhanlı yolu Soğuksu mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki Fiat Tofaş marka otomobilin motor kısmı bir anda alev aldı. Aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildiren sürücünün yardımına aynı yönde seyreden beton mikserinin sürücüsü yetişti. Mikser sürücüsü, araçtaki suyla müdahale ederek yangını söndürdü. Herhangi bir yaralanma yaşanmadan söndürülen yangında otomobilde hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
