Hatay'da Fiat Tofaş Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'da seyir halindeyken yanmaya başlayan Fiat Tofaş'tan yükselen alevler, mikser sürücüsünün hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, Antakya-Reyhanlı yolu Soğuksu mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki Fiat Tofaş marka otomobilin motor kısmı bir anda alev aldı. Aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildiren sürücünün yardımına aynı yönde seyreden beton mikserinin sürücüsü yetişti. Mikser sürücüsü, araçtaki suyla müdahale ederek yangını söndürdü. Herhangi bir yaralanma yaşanmadan söndürülen yangında otomobilde hasar oluştu. - HATAY