Üye Girişi
Haberler

Hatay'da Feci Kaza: Yabancı Uyruklu Çift Hayatını Kaybetti

Hatay'da Feci Kaza: Yabancı Uyruklu Çift Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da motosikletin otomobille çarpışması sonucu yabancı uyruklu Mursel Elhatip ve eşi Emine Elhasan hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Ölen çiftin 7 çocuğu olduğu öğrenildi.

Hatay'da otomobille çarpışan motosikletteki yabancı uyruklu çift hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Belen ilçe merkezinde İskenderun-Antakya yolu üzerinde yaşandı. Yabancı uyruklu Mursel Elhatip (37) idaresindeki 31 MC 5031 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışırken Antakya istikametine giden Mercedes Benz marka 31 EZ 111 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Mursel Elhatip ve eşi Emine Elhasan (34) hayatını kaybetti. Feci kaza bir iş yerinin kamerasına da yansırken, kazada ölen çiftin 7 çocukları olduğu öğrenildi.

Kaza anını anlatan esnaf Kemal Güler (38), "Çalışıyordum, iş yerindeydim. Araç geçti, bir ses duyduk ve baktık ki araç motora vurmuş. 2 kişi yerde yatıyordu, önlemini aldık, 112 ekiplerine bilgi verdik. Araç trafiğini de durdurduk, elimizden gelen buydu" dedi.

Kaza nedeniyle kapanan yol, olay yerindeki incelemelerin ardından yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Yerel Haberler Motosiklet Güvenlik 3-sayfa Güncel hatay Kaza

Hizbullah'ta Nasrallah'ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi

Nasrallah gömülmeden Hizbullah'ta yeni lider belli oldu

 Kabine, yarın toplanıyor! Masada kritik konu başlıkları var

Kabine, uzun bir aranın ardından toplanıyor! İşte masadaki en önemli konu başlığı

 8 gün resmen buhar olmuş! Narin'in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı

Amcalardan biri bu sefer fena köşeye sıkıştı
Gökyüzünden başımıza aşı yağacak! Bakanlık, 'Sakın ellemeyin' diyerek uyardı

Gökyüzünden başımıza aşı yağacak! Bakanlık, "Sakın ellemeyin" diyerek uyardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'te kim elendi? 29 Eylül Pazar eleme gecesinde elenen isim kim oldu? 1978 yapımı 'Neşeli Günler' adlı filmle ilgili hangisi doğrudur? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan soru! 'Sırım gibi ne anlama gelir?' Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan soru! ANTALYASPOR- FENERBAHÇE maçı kaç kaç bitti? Antalyaspor- Fenerbahçe maç özeti! 30 Eylül Bursa Hava durumu | Bursa günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Bursa'da hava nasıl olacak? 30 Eylül Ankara Hava durumu | Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Ankara'da hava nasıl olacak? 30 Eylül İzmir Hava durumu | İzmir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! İzmir'de hava nasıl olacak? 30 Eylül Hava durumu | İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! İstanbul'da hava nasıl olacak? Trabzonspor- Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Trendyol Süper Lig 7. Hafta Trabzonspor- Konyaspor maç özeti! Bein Sports CANLI izle! (ANTALYASPOR- FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });