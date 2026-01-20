Haberler

5 aracın karıştığı kaza anbean araç kamerasında

5 aracın karıştığı kaza anbean araç kamerasında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da seyir halindeki bir otomobilin çarpıştığı başka bir araç, karşı şeride geçerek 5 aracın karıştığı kazaya neden oldu. Kazada toplam 4 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye sevk edildi.

HATAY (İHA) – Hatay'da seyir halindeki otomobilin aynı istikamette başka bir otomobille çarpışarak karşı şeride geçtiği kazaya 5 araç karıştı. 4 kişinin yaralandığı kaza anı, anbean araç kamerasına yansıdı.

Kaza, Payas – Dörtyol D-817 karayolu üzerinde yaşandı. Seyir halindeki otomobil, aynı istikamette ilerleyen başka bir otomobille çarpışarak karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen otomobil, 1 otomobil ve 2 tıra da çarptı. 5 aracın karıştığı kazada araçlarda bulunan toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildiler. Kaza anıysa anbean trafikte ilerleyen bir aracın kamerasına yansıdı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İran kan gölüne döndü! Protestolarda ölenlerin sayısı 4 bini aştı

Komşu kan gölüne döndü! Gelen haber dünyayı ayağa kaldıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

Ümit Karan'ın uyuşturucu testinin sonucu belli oldu
Roman vatandaşlar için yeni eylem planı devrede, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan beklenen imzayı attı, ikinci aşama başladı
Okul servisi kamyonla kafa kafaya çarpıştı! 14 öğrenci hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Okul servisi çok sayıda öğrenciye mezar oldu
Güle güle Rafa Silva! İşte yeni adresi

Güle güle Rafa Silva! İşte yeni adresi
Eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

Ümit Karan'ın uyuşturucu testinin sonucu belli oldu
Çekya Başbakanı Babis: Trump'ın Grönland argümanları yerinde

Trump'a Avrupa'dan beklenmedik destek! Grönland'ı ABD'ye verdi bile
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti

Komşuda kriz! Cumhurbaşkanı istifa etti