Hatay'da Fabrika Atık Suyunun Yol Açtığı Hayvan Telefi

Hatay'da Fabrika Atık Suyunun Yol Açtığı Hayvan Telefi
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Hatay'ın Erzin ilçesinde, fabrikaların atık sularının karıştığı dereden su içen 40 küçükbaş hayvan telef oldu. Hayvancılık yapan Cumali Gök, hayvanların suyu içtikten 10-15 dakika sonra telef olduklarını iddia etti.

Hatay'da hayvancılık yapan bir kişi, fabrika atık sularının döküldüğünü iddia ettiği dereden su içen 40 küçükbaş hayvanın telef olduğunu söyledi.

Olay, 27 Haziran'da Erzin ilçesi Turunçlu Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Bölgede hayvancılık yapan Cumali Gök'ün sürüsü dereden su içti. Erzin Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikaların atık sularının da akıtıldığı iddia edilen dereden su içen hayvanlar yaklaşık 15 dakika içerisinde şişerek telef olmaya başladı. Gök durumu çocuklarına haber verirken, 40 hayvan kısa sürede telef oldu. Durumun jandarmaya bildirildiği ve dereden numune alındığı öğrenildi.

"Suyu içtikten 10-15 dakika sonra hayvanlar tek tek dökülmeye başladılar ve telef oldular"

Hayvanların suyu içtikten yaklaşık 15 dakika sonra telef olmaya başladıklarını anlatan Cumali Gök, fabrikaların atık sularını dereye akıttıklarını iddia ederek "Hayvanları otlatırken dereden su içtiler. Suyu içtikten 10-15 dakika sonra hayvanlar tek tek dökülmeye başladılar ve telef oldular. Bu su fabrikaların atık suları. Daha önce köyde 4-5 kişinin daha başına geldi" dedi.

Suyun zehirli olduğunu iddia eden Şahin Gök ise, "Babam haber verince geldim. Babam hayvanları otlatırken sıcak olduğu için hayvanlar dereden su içmiş. Bu deredeki su da organize sanayi bölgesindeki fabrikalardan geliyor. Büyük ihtimal su zehirli olduğu için 40 tane hayvanımız telef oldu. Bu gelen su Erzin Organize Sanayi Bölgesi'nden geliyor, yaklaşık 500 metre sonra denize dökülüyor. Denizde de hayvanların öldüğünü gördük. Denizde de insanlar suya giriyorlar" diye konuştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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