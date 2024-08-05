Hatay'da evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü
Hatay'ın Arsuz İlçesi Üçgüllük Mahallesi'nde bulunan bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.
Hatay'da alevlere teslim olan evdeki yangını itfaiye söndürdü.
Yangın, Arsuz İlçesi Üçgüllük Mahallesi'nde bulunan müstakil evde meydana geldi. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevleri yangını kontrol altına aldı. Can kaybı ve yaralanma yaşanmazken evde maddi hasar meydana geldi. - HATAY