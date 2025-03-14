Hatay'da Ev Bahçesinde Yangın Çıktı

Hatay'da bir evin bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Mağaracık Mahallesi'nde bir evin bahçesinde yangın çıktı. Bahçenin yandığını gören ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı bahçe zarar gördü. - HATAY