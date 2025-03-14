Hatay'da Ev Bahçesinde Yangın Çıktı
Hatay'ın Mağaracık Mahallesi'nde bir evin bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Bahçenin yandığını gören ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Hatay'da bir evin bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Mağaracık Mahallesi'nde bir evin bahçesinde yangın çıktı. Bahçenin yandığını gören ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı bahçe zarar gördü. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa