Eşini öldüren 77 yaşındaki adam tutuklandı
Hatay'ın Erzin ilçesinde, 77 yaşındaki B.S., 61 yaşındaki eşi Meliha S.'yi baltayla öldürüp evinin banyosuna gömerek tutuklandı. Çocuklarının ihbarı sonrası jandarma, B.S.'ye ulaştı ve ifadesinde cinayeti itiraf etti.
Hatay'da 61 yaşındaki eşini öldürerek evin banyosuna açtığı çukura gömen 77 yaşındaki şahıs tutuklandı.
Erzin ilçesi Gökdere Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşanan olayda mahallede bulunan 2 katlı müstakil evde yaşayan 77 yaşındaki B.S., 61 yaşındaki eşi Meliha S.'yi baltayla baş kısmına vurarak öldürüp, evinin banyosuna açtığı çukura gömmüştü. Kadından haber alamayan çocuklarının ihbarı üzerine jandarma ekipleri eve giderek B.S. ile görüştü. Jandarma ekiplerinin sorgusu sonrası B.S. eşini öldürdüğünü itiraf etti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şahıs, mahkemeye sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY