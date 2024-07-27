Hatay'da elini kelepçeye sıkıştıran vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Kumlu İlçesinde eline kelepçe sıkışan vatandaş, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla rahat nefes aldı. İtfaiye ekipleri, vatandaşın elinin sıkışan kelepçeyi çıkarmak için çalışma başlattı. Kelepçe, kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkartıldı. Kelepçenin çıkarılmasıyla vatandaş rahat nefes aldı.
Hatay'da elini kelepçeye sıkıştıran vatandaş, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla rahat nefes aldı.
Kumlu İlçesinde eline kelepçe sıkışan vatandaş soluğu itfaiye istasyonunda aldı. İtfaiye ekipleri, vatandaşın elinin sıkışan kelepçeyi çıkarmak için çalışma başlattı. Kelepçe, kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkartıldı. Kelepçenin çıkarılmasıyla vatandaş rahat nefes aldı. - HATAY