Hatay'da Elektrik Trafosunda Yangın Söndürüldü
Arsuz İlçesi Madenli Mahallesi'ndeki elektrik trafosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonrası soğutma çalışmaları yapıldı.
Hatay'da elektrik trafosunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Arsuz İlçesi Madenli Mahallesi'nde bulunan elektrik trafosunda yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri intikal etti. İtfaiye ekiplerinin kontrollü müdahalesiyle yangın, Arsuz İtfaiye İstasyonu ekipleri tarafından söndürüldü. Gerekli tedbirlerin alınmasının ardından soğutma çalışması gerçekleştirildi. - HATAY