Hatay'da Elektrik Tesisatında Patlama Paniği

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir iş yerinde bulunan elektrik tesisatında yaşanan patlama paniğe neden olurken o anlar kameraya yansıdı.

Olay, Dörtyol ilçesi kent merkezinde bulunan bir iş yerinde yaşandı. İş yerinin elektrik tesisatında patlamayla birlikte kablolar yanmaya başladı. Patlamayla birlikte bölgeye gelen ekipler alevlere müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Patlama esnasında vatandaşların yaşadığı panik kameraya yansıdı.

Olay anına tanıklık eden Mehmet Yalçın, patlamanın kıvılcımla başladığını belirterek, "Elektrik kablolarındaki yangın kıvılcımlarla başladı. Havanın çok sıcak olmasından dolayı bir anda alev aldı kablolar. Biz de hortumu çekip müdahale etmeye çalıştık. Elektrik çarpma riski vardı. Ardından itfaiye ekipleri gelip yangına müdahale etti. Neyse ki herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı" dedi. - HATAY