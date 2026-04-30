Hatay'da ehliyet sınavına kopya düzeneği ile giren iki kardeş yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen Motorlu Taşıt Sürücü Kursu (MTSK) sınavına kopya düzeneğiyle giren abi ve kardeş yakayı ele verdi.

Dörtyol İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasında 28 Nisan 2026 tarihindegerçekleştirilen sınavda, A.K. ve kardeşi Y.K.'nin kopya düzeneği ile sınava girdiği tespit edildi.

Görevliler tarafından yakalanan şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda; 2 adet kulaklık, atlet içerisine gizlenmiş 2 adet kamera takılı verici, ayakkabı içerisine gizlenmiş 2 adet Wi-Fi cihazı ve iç çamaşırı içerisine gizlenmiş hat takılı, telefon işlevi gören 2 adet cihaz ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şahıslar hakkında ÖSYM Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
