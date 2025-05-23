Hatay'da Durdurulan Araçta 10 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Hatay'da Durdurulan Araçta 10 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
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Hatay'da Durdurulan Araçta 10 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
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Hatay'da polis ekipleri tarafından durdurulan araçta, farklı yerlere saklanmış 10 ruhsatsız tabanca ve 10 şarjör bulundu. Araçta bulunan iki kişi gözaltına alındı ve tutuklandı.

Motor kısmı başta olmak üzere her yerine silah saklanan araç polisten kaçamadı

HATAY - Hatay'da polis ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada farklı yerlere saklanmış 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 21 Mayıs günü Erzin ilçesi girişinde durdurulan araçta arama yapıldı. Polis ekiplerinin detaylı aramasında aracın çeşitli yerlerine saklanmış;10 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araçta bulunan Ş.Y. ile M.G. yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiler. Aracın motor kısmına saklanan silahların yer aldığı bölümse dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET İHSAN ÇAKAR - 3.Sayfa
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