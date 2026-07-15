Erzin'de domates yüklü kamyonet takla attı: 2 yaralı
Hatay'ın Erzin ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği domates yüklü kamyonet takla atarak ters döndü. Kazada 2 kişi yaralandı, yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
Hatay'da sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle takla atarak ters dönen domates yüklü kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
Kaza; otoban üzeri Erzin ilçe merkezi mevkiinde yaşandı. Seyir halinde olan domates yüklü kamyonet takla atarak ters döndü. Kazada hurdaya dönen araçtaki 2 kişi yaralandı. Yaralı şahısları itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralı 2 kişi ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı