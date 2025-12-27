Dolu yağışı beyaza bürüdü

Hatay'ın kuzey ilçelerinde etkili olan dolu yağışı çevreyi beyaza bürüdü.

Meteorolojinin yağışlı hava uyarısında bulunduğu Hatay'da gece saatlerinden itibaren yağış etkili oldu. Kentin kuzey ilçeleri olan; Belen, Arsuz ve İskenderun ilçelerinde sabah saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışıyla birlikte çevre adeta kar yağmışçasına beyaza büründü. Yağışlı havanın il genelinde gün boyunca etkili olacağı tahmin ediliyor. - HATAY