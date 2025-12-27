Dolu yağışı beyaza bürüdü
Hatay'ın kuzey ilçelerinde etkili olan dolu yağışı, çevreyi beyaza bürüdü. Meteoroloji uyarısı sonrası Belen, Arsuz ve İskenderun ilçelerinde dolu yağışı gerçekleşti. Havanın gün boyunca yağışlı olması bekleniyor.
Meteorolojinin yağışlı hava uyarısında bulunduğu Hatay'da gece saatlerinden itibaren yağış etkili oldu. Kentin kuzey ilçeleri olan; Belen, Arsuz ve İskenderun ilçelerinde sabah saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışıyla birlikte çevre adeta kar yağmışçasına beyaza büründü. Yağışlı havanın il genelinde gün boyunca etkili olacağı tahmin ediliyor. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa