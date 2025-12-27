Haberler

Dolu yağışı beyaza bürüdü

Hatay'ın kuzey ilçelerinde etkili olan dolu yağışı, çevreyi beyaza bürüdü. Meteoroloji uyarısı sonrası Belen, Arsuz ve İskenderun ilçelerinde dolu yağışı gerçekleşti. Havanın gün boyunca yağışlı olması bekleniyor.

Hatay'ın kuzey ilçelerinde etkili olan dolu yağışı çevreyi beyaza bürüdü.

Meteorolojinin yağışlı hava uyarısında bulunduğu Hatay'da gece saatlerinden itibaren yağış etkili oldu. Kentin kuzey ilçeleri olan; Belen, Arsuz ve İskenderun ilçelerinde sabah saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışıyla birlikte çevre adeta kar yağmışçasına beyaza büründü. Yağışlı havanın il genelinde gün boyunca etkili olacağı tahmin ediliyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
