Hatay'da Dolandırıcılık ve Cinayet Şüphelileri Yakalandı
İskenderun ilçesinde adli makamlarca aranan 3 kişi, dolandırıcılık, silahla yaralama ve kasten öldürme suçları nedeniyle polis tarafından yakalandı. V.Ö. adli kontrolle serbest kalırken, diğer iki şahıs tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde; dolandırıcılık, silahla yaralama, kasten öldürme suçları nedeniyle adli makamlarca aranan 3 kişi polis tarafından yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; İskenderun ilçesi Pirireis mahallesinde meydana gelen ateşli silahla yaralama olayının şüphelisi V.Ö., dolandırıcılık, şantaj suçundan 1 yıl 11 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan O.Ç. ve kasten öldürme suçundan aranan R.C. isimli 3 şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şahıslardan V.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
