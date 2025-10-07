Hatay'da Dolandırıcılık ve Cinayet Şüphelileri Yakalandı
İskenderun ilçesinde adli makamlarca aranan 3 kişi, dolandırıcılık, silahla yaralama ve kasten öldürme suçları nedeniyle polis tarafından yakalandı. V.Ö. adli kontrolle serbest kalırken, diğer iki şahıs tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; İskenderun ilçesi Pirireis mahallesinde meydana gelen ateşli silahla yaralama olayının şüphelisi V.Ö., dolandırıcılık, şantaj suçundan 1 yıl 11 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan O.Ç. ve kasten öldürme suçundan aranan R.C. isimli 3 şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Adli makamlara sevk edilen şahıslardan V.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY