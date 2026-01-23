Haberler

Hatay'da trafik kazası: 5 yaralı

Güncelleme:
Hatay'ın Belen ilçesinde kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye uçtu. Olayda 5 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Hatay'da kayganlaşan yolda dereye uçan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza; Belen ilçesi Benlidere Mahallesi'nde yaşandı. Kayganlaşan zeminde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye uçtu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçtan kurtarılan 5 yaralı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
