Hatay'da trafik kazası: 5 yaralı
Hatay'ın Belen ilçesinde kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye uçtu. Olayda 5 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.
Kaza; Belen ilçesi Benlidere Mahallesi'nde yaşandı. Kayganlaşan zeminde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye uçtu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçtan kurtarılan 5 yaralı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa