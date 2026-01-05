Antakya'da konteyner yangını
Antakya'da depremzede bir aileye ait konteyner yangına teslim oldu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak çevreye sıçramasını önledi.
Hatay'da alevlere teslim olarak yanan konteyner kullanılmaz hale geldi.
Yangın; Antakya ilçesi Saçaklı Mahallesi'nde yaşandı. Depremzede ailenin yaşadığı konteyner alevlere teslim edildi. İhbar üzerine bölgeye; itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Yaralanma ve can kaybı yaşanmayan yangında konteyner yanarak kullanılmaz hale geldi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa