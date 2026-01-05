Haberler

Antakya'da konteyner yangını

Antakya'da konteyner yangını
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antakya'da depremzede bir aileye ait konteyner yangına teslim oldu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak çevreye sıçramasını önledi.

Hatay'da alevlere teslim olarak yanan konteyner kullanılmaz hale geldi.

Yangın; Antakya ilçesi Saçaklı Mahallesi'nde yaşandı. Depremzede ailenin yaşadığı konteyner alevlere teslim edildi. İhbar üzerine bölgeye; itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Yaralanma ve can kaybı yaşanmayan yangında konteyner yanarak kullanılmaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
ABD'li Senatör Graham, Maduro ile ilgili Türkiye iddiasını doğruladı

Senatör Maduro iddiasını doğruladı, Trump kafasıyla onay verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Berber fiyatlarına dudak uçuklatan zam

O da artık lüks oldu! Berber fiyatlarına dudak uçuklatan zam
8 gündür aranan Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaşıldı

8 gündür aranan Elif'ten acı haber geldi
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı

Arkasına baktı ama her şey için çok geçti
Hasan Can Kaya en büyük pişmanlığını açıkladı: Erzurum'daydı, gitmedim

En büyük pişmanlığını açıkladı: Erzurum'daydı, gitmedim
Berber fiyatlarına dudak uçuklatan zam

O da artık lüks oldu! Berber fiyatlarına dudak uçuklatan zam
Trump 'Grönland'a ihtiyacımız var' dedi, tepkiler art arda geldi

"Rus ve Çin tehdidi var" diyen Trump o ülkeyi almakta epey kararlı
Inter'e yan bakılmıyor! Bologna'yı devirdi, liderliği bırakmadı

Bu takımı kim durduracak?