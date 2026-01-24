Haberler

Samandağ'da konteyner yangını

Samandağ'da konteyner yangını
Güncelleme:
Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi'nde depremzede vatandaşların yaşadığı konteynerde çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, konteyner tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Hatay'da alevlere teslim olarak yanan konteyner kullanılmaz hale geldi.

Yangın; Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi'nde depremzede vatandaşların yaşadığı konteynerde yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler çevreye sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken konteynerde hasar oluştu. - HATAY

