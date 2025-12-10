Haberler

Deprem sonrası inşa ettikleri evlerinde alevler içinde kalan aile korku dolu anlar yaşadı
Güncelleme:
Hatay'da deprem sonrası inşa ettikleri evde yangına maruz kalan Önal ailesi, elektrik kontağından çıkan alevlerle büyük bir korku yaşadı. Depoda meydana gelen yangın kısa sürede eve de sıçrarak aileyi zor durumda bıraktı.

Hatay'da deprem sonrası inşa ettikleri yuvalarında alevlerin arasında kalan Seçkin Önal ve ailesi korku dolu anlar yaşadı. Elektrik kontağında yaşanan arkla birlikte çıkan yangında alevlere teslim olan depo kullanılmaz hale geldi.

Asrın felaketinde evleri yıkılan ve enkazda kalan Önal ailesi, Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde tek katlı prefabrik ev inşa etti. Evin ön kısmında bulunan tek katlı depo gece saat 01.30 sıralarında alevlere teslim oldu. Yangın kısa sürede eve de sıçradı. Bölgeye kısa sürede gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, depo kullanılmaz hale geldi ve evin ön kısmı zarar gördü. Çıkan yangından dolayı ahşap depoda bulunan bütün eşyalar küle dönerken ilk belirlemelere göre yangının elektrik kontağında yaşanan arkla birlikte meydana geldiği düşünülüyor. Depremde evi yıkılıp enkaz altında kalan Önal ailesi, çıkan yangın sonrası büyük korku yaşadıklarını söyledi.

"Ailecek uyuduğumuz esnada yangın çıktı ve birileri gelip kapıyı çalıp 'yanıyorsunuz' dediler"

Depremin ardından yangın felaketiyle korku dolu anlar yaşadıklarını ifade eden Seçkin Önal, "Yangın elektrik kontağından dolayı buzdolabından çıktı. Gece saat 01.30'da biz ailecek uyuduğumuz esnada yangın çıktı. Birileri gelip kapıyı çalıp 'yanıyorsunuz' dediler. Evden nasıl çıktığımızı bilmiyorum. Kızım engelli oğlumu çıkardı. Ben de Alzheimer hastası olan kaynanamın yanına koştum. Kendisi çıkamadı, ben onu çıkardığım esnada ayağım yandı ama yine çıkartamadım. Akrabalar pencere demirlerini sökerek kaynanamı çıkardılar. Ev yanacaktı ama şükürler olsun ki itfaiye geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdüler. Depremde evimiz yıkıldı ve ailecek enkazda kaldık. Depremden sonra 2 yıldır bu evde oturuyorduk ama bu sefer de yangın çıktı. Allah'a şükür bize bir şey olmadı ama bütün eşyalarımız yandı. Oğlum epilepsi rahatsızlığı yüzünden zihinsel engelli oldu. Yangın her yeri sarmıştı. Allah'a şükür yine ayaktayız" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
