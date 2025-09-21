Hatay'da Depremzededen Laptop Çalan Hırsızlar Yakalandı

Hatay'da depremzede vatandaşın yaşadığı konteynere camdan girerek 30 saniye içerisinde laptop çalan hırsız ve nöbet tutan arkadaşı, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Olay, 15 Eylül günü İskenderun ilçesi Meydan Mahallesi'nde depremzede vatandaşın yaşadığı konteynerde yaşandı. Konteynere camdan giren hırsız, 30 saniye içerisinde laptopu alarak kaçtı. Anbean kameraya yansıyan görüntülerde; 2 şahsın bölgeye geldiği ve içlerinden birisinin camdan konteynere girdiği, diğerinin ise nöbet tuttuğu ve 30 saniye içerisinde laptopu çalarak bölgeden uzaklaştıkları görüldü. Görüntüler üzerine harekete geçen İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri; hırsızlık olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmada olayın şüphelisi M.T. ile Y.Y. isimli 2 erkek şahsı İskenderun'da yakalayarak gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda; 1 adet çalıntı laptop ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildiler. - HATAY