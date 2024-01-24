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Hatay'da depremzede vatandaşların yaşadığı konteyner yanarak kullanılamaz hale geldi

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Hatay'ın Kumlu ilçesinde depremzede vatandaşların yaşadığı konteyner, bilinmeyen bir nedenden dolayı yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Hatay'da depremzede vatandaşların yaşadığı konteyner yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Kumlu ilçesi Doğu Ayrancı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede depremzede vatandaşların yaşadığı konteyner, bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Konteynerin yandığını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangından dolayı konteyner kullanılamaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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