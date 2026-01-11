Samandağ'da konteyner yangını

Haberler

Samandağ ilçesinde depremzedelerin yaşadığı konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, konteyner kullanılmaz hale geldi.

Yangın; Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi'nde depremzede ailenin yaşadığı konteynerde yaşandı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alınan yangında konteyner kullanılmaz hale geldi. - HATAY

