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Hatay'da Depremzede Aileye Yangın Şoku

Hatay'da Depremzede Aileye Yangın Şoku
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Hatay'ın Defne ilçesinde depremzede bir ailenin yaşadığı konteynerde meydana gelen yangında, aileye ait çadır kül oldu. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Hatay'da meydana gelen yangında depremzede ailenin yaşadığı konteyner hasar gördü.

Yangın, Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde depremzede ailenin yaşadığı konteynerde yaşandı. Kısa sürede büyüyen yangında ailenin depo olarak kullandığı çadır küle döndü. Defne itfaiye istasyonu ekipleri de bölgeye gelerek alevlere müdahale etti. Yangında konteynerde hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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